Казань, 7 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Казани на улице Тукая во время драки неустановленный мужчина вытолкнул другого мужчину на проезжую часть. В результате его сбил автомобиль, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Pixabay.com Избиение

Соответствующая видеозапись, опубликованная в средствах массовой информации, проверяется следственными органами. Установлено, что инцидент произошел в вечернее время 5 октября. Пострадавший мужчина госпитализирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, 1 октября в торговом центре города Набережные Челны женщина набросилась на 11-летнюю девочку и пнула по лицу.

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