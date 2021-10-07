Калуга, 7 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Калужской области от COVID-19 привито 305 тыс. 432 человек (47% от плана). Из них закончили вакцинацию 286 тыс. 742 человека (44,1% от плана). Об этом 7 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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В настоящее время в область поступило 418 тыс. 362 комплекта вакцины от новой коронавирусной инфекции. На всех прививочных пунктах вакцины находятся в достаточном количестве. Одновременно в области началась вакцинация против гриппа, в ходе которой планируется привить порядка 60% взрослого населения. Вакцинировно более 74 тысяч человек.

За минувшую неделю Региональным центром скорой помощи и медицины катастроф было обслужено 7 тыс. 485 вызовов скорой помощи. Из них 2 тыс. 207 — по оказанию экстренной медицинской помощи. 874 вызова были к пациентам с новой коронавирусной инфекцией. При этом 861 пациент был госпитализирован. В настоящее время по количеству заболевших Калужская область занимает 55-е место в Российской Федерации, отметили в региональном минздраве.