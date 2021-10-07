Вашингтон, 7 октября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Компания Ford представила новую версию Mustang под названием Stealth Edition. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ford Ford Mustang Stealth Edition 2022 года

Mustang в версии Stealth Edition получил 19-дюймовые алюминиевые диски, окрашенные в черный цвет Ebony, значки с черным логотипом марки, заднее крыло, черные колпаки зеркал и новые прозрачные светодиодные накладки на задние фонари. В салоне модели появились: черный значок на приборной панели и накладка на пороги с подсветкой.

«Черные акценты действительно придают автомобилю совершенно новый облик, зловещий и спортивный одновременно», — передает пресс-служба слова менеджера по маркетингу бренда Mustang Джима Оуэнса.

Новинка оснащается двигателем турбонаддувом мощностью 310 лошадиных сил. Цветовая палитра состоит из четырех оттенков: Atlas Blue, Carbonized Grey, Dark Matter и Shadow Black.

Новая версия Mustang 2022 года будет доступна для заказа в конце текущего года. Автомобили появятся в автосалонах в первом квартале 2022 года.

Ранее компания RTR Vehicles в сотрудничестве с компанией Ford представила лимитированную серию Mustang RTR Series 1 2021 модельного года, которая отличается ярко-зеленым окрасом кузова.

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