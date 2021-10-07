Токио, 7 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Студия PlatinumGames (NieR: Automata, Bayonetta) объявила, что сейчас работает над улучшением графики будущей игры Babylon's Fall. Публикация была размещена 6 октября на twitter-странице проекта.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Авторы игры сообщили, что после бета-тестирования получили много жалоб от геймеров по поводу визуальной составляющей игры. Они отметили, что они хотят сделать «картинку» в Babylon's Fall более чёткой, при этом сохранив необычную визуальную стилистику. PlatinumGames также опубликовала сравнительный ролик.

https://twitter.com/BabylonsFall_EN/status/1445735879591399424

Напомним, графика в Babylon's Fall будет напоминать масляную живопись. Пока компания Square Enix, выступающая в качестве издателя игры, не назвала дату её релиза. Впервые проект был представлен на выставке E3 2021.