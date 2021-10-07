7 октября 2021 | Время чтения 5 мин

Георгий Балаков, , 15:58 — REGNUM Шокирующие видео пыток заключенных российских колоний и следственных изоляторов телеграм-каналы восприняли неоднозначно. Некоторые поспешили спрогнозировать серьезные последствия после публикаций издевательств работников Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН). Другие же, напротив, пришли к выводу, что разразившийся скандал не приведёт к реформам или масштабным системным выводам.

Тюрьма Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам придётся жить со сложной мыслью: в России есть система пыточных. В них заключённых унижают и насилуют — лично или подручными предметами типа швабры. Такая практика годами функционировала в учреждениях ФСИН», — написал телеграм-канал Baza.

По мнению телеграм-канала «Временное Правительство», из скандала с изнасилованиями и пытками заключенных, а также с последующими уголовными делами, следует простой вывод. Заключается он в том, что в пенитенциарной системе известно о существующей практике истязательств. Однако проблемы в этом, вероятно, не видят ни глава ФСИН Александр Калашников, ни курирующий его министр юстиции Константин Чуйченко, считает ТГ-сообщество.

«Потому что пытки зэков — это управляемый процесс. Об этом говорит и бездействие ФСИН и следственных органов — проект Gulagu.net рассказывал о происходящем в саратовской ОТБ еще в январе, но ни одного обвиняемого после этого не появилось. В сентябре в сеть попали фотографии случаев пыток, но все садисты остались на своих местах. Лишь последние видеозаписи заставили ФСИН отреагировать проверками и увольнениями, но только в Саратовской области, хотя правозащитники уже сообщили о таких же пыточных в белгородском, камчатском, воронежском и иркутском управлениях ФСИН», — написал автор публикации.

Сотрудники ФСИН 62.fsin.su

По его мнению, реакцию руководства ФСИН на конкретную ситуацию в одном региональном управлении можно будет назвать адекватной, после того как руководство саратовского УФСИН показательно посадят в назидание другим. Но что мешает ФСИН самой проверять видеорегистраторы сотрудников и выявлять противоправные случаи? Задаваясь таким вопросом, ТГ-канал отмечает, что бездействие в части системного искоренения проблемы говорит также и о слабости руководства тюремного ведомства.

«Калашников при всей его грозной биографии никак не повлиял на сложившуюся систему и теперь будет вынужден расхлебывать каждый новый эпизод, который опубликуют Gulagu.net со всем их слитым видеоархивом на 40 Гб. Всё это еще раз поднимает вопрос о реформе ФСИН. В 2018 году Путин отсрочил реформирование ведомства, но с тех пор уже прошло три года. Да и планы по использованию труда заключенных куда выгоднее смотрятся, если превратить ФСИН в гражданское ведомство, полностью убрав в сторону бесполезного Чуйченко с его Минюстом», — отметил телеграм-канал.

Диаметрально противоположной позиции с точки зрения последствий от «слитых» в сеть видеозаписей придерживается телеграм-канал «Адекват». По его мнению, реакция на шокирующий контент будет жесткой и не заставит себя долго ждать.

«В том, что на опубликованные — уже или скоро — видео с пытками заключенных быть реакции, сомневаться не приходится. Увольнения и уголовные дела уже начинаются, и приговоры по этим делам наверняка будут жесткими. Но разговор сейчас не о прямых, очевидных и обязательных следствиях из безобразного скандала. Разговор о том, как наконец сломать раз и навсегда среду, в которой безобразия самовоспроизводятся годами», — написал Адекват.

По мнению ТГ-канала, для системной реформы ФСИН ограничиваться лишь наказанием непосредственно виновных лиц нельзя. Также следует установить и привлечь к ответственности, а возможно, и уволить прокурорских деятелей, которые надзирали за теми местами лишения свободы, где происходили пытки.

«Чтобы те, кто придет на смену выдранным, не мыслили иных отношений с чинами ФСИН, чем быть им постоянно действующим шилом в заднице», — резко высказался «Адекват».

Помимо этого, телеграм-канал убежден, что в России пришло время переосмыслить порядок формирования общественных наблюдательных комиссий в регионах, которые, как показал скандал, не справляются с возложенными на них обязательствами.

«Сейчас закон запрещает доступ в эти комиссии работникам прокуратуры и государственным, муниципальным служащим в настоящем — но отставных силовиков в них полно, и чем более полно, тем выше вероятность, что деятельность ОНК данного региона превратится в профанацию. Поэтому вопрос распространения этих ограничений на отставников назрел, и новому составу Думы здесь есть о чём задуматься. И пока дисфункция этих официальных каналов не будет излечена, все безобразия, происходящие в системе ФСИН, так и будут продолжать утекать всё в те же иноагентские контуры и бить по репутации государства в целом», — считает ТГ-канал.

Государственная Дума РФ Duma.gov.ru

Сложно прогнозировать, скажутся ли саратовские события на судьбе директора ФСИН Александра Калашникова, отмечает телеграм-канал «Мейстер». Администратор сообщества напоминает, что глава ведомства был в 2019 назначен на эту должность с целью очистить службу и радикально снизить число скандалов, связанных с плохими условиями содержания заключенных и пытками. Однако запрос на очищение и реформу никуда не делся, и если сегодня глава ФСИН по Саратовской области подает в отставку на фоне возбужденного уголовного дела, то завтра в Кремле за отсутствие подвижек могут спросить и с руководства службы в целом, считает ТГ-канал.

«Ожидаемо жесткая реакция Кремля на сообщения о пытках и изнасилованиях в Саратовской тюремной больнице напоминает о положении во ФСИН в целом. Положение это характерно тем, что на фоне серьезных перемен в других правоохранительных структурах за последние два десятка лет, ФСИН, после нескольких неудачных попыток ее реформирования, остается пока заповедником диковатых нравов, периодически прорывающихся разного рода инцидентами», — высказался «Мейстер».

О необходимости системных реформ в ФСИН пишет и телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК». По его мнению, до сих пор очередной скандал в пенитенциарной системе заканчивался лишь наказаниями косметического характера. И это при том, что ведомство остро нуждается в реформе.

«ФСИН находит в введении Минюста, потому под ударом находится и без того кризисный министр Чуйченко вместе с директором службы Калашниковым. Скандал произошёл на территории Саратовской области — вотчины спикера Володина, что также бьет по его репутации, особенно когда омбудсмен по региону ничего не замечал всё это время», — дает оценку событиям «КАК-ТО ВОТ ТАК».

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