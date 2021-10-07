Москва, 7 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Цифровой туристический сервис Russpass модернизировал сайт и запустил мобильное приложение для iOS и Android. Об этом 7 октября заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

Благодаря этому пользователям будет проще искать и находить информацию о достопримечательностях, экскурсиях и турах, а также подбирать для своих путешествий по России самые интересные маршруты. Также портал теперь адаптирован под мобильные устройства.

«Сегодня Russpass — один из самых удобных способов спланировать путешествие по России. Составляя свой маршрут, можно в деталях рассмотреть интересные достопримечательности — пользователям теперь доступно слайд-шоу. Всего в сервисе уже представлено больше 3,2 тысячи предложений для туристов. Это готовые туры, экскурсии и многое другое», — сказала Сергунина.