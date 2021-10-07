Благовещенск, 7 октября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В Приамурье на федеральные деньги в 2021 году будет завершено благоустройство 77 объектов. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и завершены на 95%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе правительства Амурской области.

Благоустройство

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«На сегодняшний день все объекты с привлечением средств федерального бюджета законтрактованы. На 11 общественных и 53 дворовых территориях работы уже завершены. В целом готовность проектов по данной программе составляет 95%. Рисков несвоевременного выполнения работ не вижу», — отметил губернатор Василий Орлов.

Работы по благоустройству выполнены на 64 объектах. Всего по итогам реализации нацпроекта в регионе в 2021 году будут обновлены 56 дворов и 21 общественная территория в одиннадцати городах Приамурья. На благоустройство потратят более 270 млн рублей, 211 млн из которых — федеральные средства.

«Городская среда — наше национальное богатство. Поэтому тема создания комфортной городской среды вынесена сегодня на беспрецедентный уровень — возведена в ранг приоритетного национального проекта», — прокомментировал работы по объектам городской среды эксперт ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Павел Жбанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Новый Мир Комсомольского района Хабаровского края торжественно открыли после реконструкции центральную площадь. Она была благоустроена в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».