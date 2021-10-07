Москва, 7 октября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. При заболеваниях суставов употребление в пищу телятины нужно сократить, или вовсе от неё отказаться. Об этом диетолог Светлана Фус написала на своей странице в Instagram.

Алексей Иванов ИА REGNUM Телятина в магазинах Приморья

Она пояснила, что в телятине присутствует пурин — вещество, способствующее накоплению мочевой кислоты. Людям с полиартритом, подагрой, жалобами на боль в суставах телятину и другое красное мясо лучше есть не чаще, чем дважды в неделю. Дело в том, что аминокислоты лейцин и аргинин в составе белка обладают инсулиногенным действием.

Кроме того, при неправильном приготовлении телятина теряет часть полезных свойств. Диетолог посоветовала готовить телятину в вакуумной упаковке при низких температурах (су-вид), запекать или тушить.

Фус отметила, что в телятине по сравнению с говядиной меньше холестерина, поэтому её можно есть маленьким детям и пожилым людям. Кроме того, в этом мясе мало жира, много железа, меди, цинка и витамина B12.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Фус отметила, что злоупотреблять зелёным чаем не следует при беременности и гипертонии.

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