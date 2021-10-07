Уфа, 7 октября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. 576 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Сообщается, что всего в регионе выявили 70 406 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с этой инфекцией 61 367 человек, в том числе 532 человека победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в республике всего скончались 1790 пациентов с COVID-19, при этом за прошедшие сутки констатировали смерть 30 таких пациентов.

Прививку от этой инфекции получили 1 316 618 человек, завершили вакцинацию 1 205 317 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 6 октября в регионе за сутки выявили 536 носителей коронавируса.