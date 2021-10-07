Ярославль, 7 октября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Ярославле вновь вынесен на общественное обсуждение проект планировки территории рядом с посёлком «Сокол» на проспекте Фрунзе (напротив ТЦ «Аксон» и «Метро»). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Проект опубликован на сайте мэрии — этого требует процедура обсуждений.

Проспект Фрунзе в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2019 году городские власти уже проводили обсуждение проекта планировки пустующей территории. Застройщиком выступало ООО «Золотое кольцо», связанное с депутатом Романом Галагаевым.

Тогда ярославцы высказались резко против застройки, полагая, что новый район перегрузит проспект Фрунзе и социальную инфраструктуру. После этого мэр отправил проект на доработку.

Новый проект подготовило ООО «Архитектурно-планировочная мастерская «КРОМЛЕХ». Первый этап строительства предусматривает возведение жилого комплекса из двух 17-этажных домов со встроенной подземной стоянкой. В дальнейшем планируется построить три детских сада на 220 мест, ещё один на 330 мест и две школы на 1100 мест.

На третьем этапе — возведение десяти 17-этажных многоквартирных жилых домов, трёх многоэтажных надземных автостоянок закрытого типа. И в финале — строительство семи 9−12-этажных домов, четырёх 17-этажных жилых домов, четырёх объектов торговли и надземных стоянок для автомобилей к которым пристроят помещения «общественного назначения».

Осуществлять строительство могут не последовательно по этапам, а параллельно. По итогу стройки это даст городу 80 тысяч квадратных метров жилья, а население района увеличится на 12,4 тысяч жителей.

Земельный участок, на котором планируется строительство, находится в частной собственности. Между тем новое строительство там возможно лишь при наличии проекта планировки, который должен учитывать обеспеченность жилья объектами социальной инфраструктуры.

Сейчас открыто обсуждение проекта на сайте мэрии города. Оно продлится до 13 октября.