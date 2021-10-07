Москва, 7 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. На внутренней стороне 37-го километра МКАД произошло столкновение семи автомобилей. Об этом 7 октября сообщает Департамент транспорта Москвы в своем Телеграмм-канале.

ДТП

«На внутренней стороне 37-го км МКАД (перед пересечением с улицей Павла Фитина) столкнулись семь автомобилей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города и уточняется, что в результате ДТП для движения свободны только две из пяти полос движения, в связи с чем автомобилистам рекомендуется выбирать пути объезда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что шесть человек пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Башкирии.