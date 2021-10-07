Оренбург, , 09:49 — REGNUM Оренбургский городской совет сегодня, 7 октября, принял отставку мэра Владимира Ильиных, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Процедура носила формальный характер. Напомним, Ильиных подал заявление о сложении должностных полномочий 28 сентября и ждал получения мандата депутата Госдумы РФ.

После отказа от мандата первой тройки регионального партсписка «Единой России» чиновник дождался заветного статуса. Постановлением Центризбиркома от 6 октября Владимир Ильиных зарегистрирован к качестве депутата.

Добавим, уроженец Североуральска, земляк оренбургского губернатора управлял городом недолго — с конца 2019 года, когда Дмитрий Кулагин ушел в отставку, и первый замглавы Ильиных стал и.о. главы муниципалитета. Затем была победа в конкурсе и с 6 февраля 2020 года работа в качестве мэра. Правда, с весны 2021 года у оренбуржцев возникли вопросы к деятельности Ильиных, поскольку он практически перестал появляться на рабочем месте.

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