Сеул, 7 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. 6 октября в Южной Корее одобрили запросы трёх неправительственных организаций на оказание гуманитарной помощи КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

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Данное решение принято в связи с восстановлением работы межкорейских каналов связи и надеждами на возобновление диалога.

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«Правительство нашей страны считает, что вопрос гуманитарной помощи КНДР необходимо продвигать вне зависимости от политической и экономической ситуации», — подчеркнули в министерстве.

В министерстве отказались называть НПО, однако подчеркнули, что все расходы организации берут на себя.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи приняло решение направить для помощи некоммерческих организаций (НПО), осуществляющих гуманитарные проекты в КНДР, дополнительно 10 млрд вон ($8,5 млн).

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