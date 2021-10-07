Москва, 7 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Большинство работающих жителей России (16%) считают, что их начальник похож на Павла Чичикова из романа Николая Гоголя «Мертвые души». Среди главных качеств этого героя они назвали расчетливость (36%), жадность (34%) и манипулятор (34%). Данные опроса приводит ТАСС со ссылкой на порталы Работа.ру и ЛитРес.

Khabar 24 Кресло руководителя

О том, что их руководитель напоминает главного героя «12 стульев» Ильфа и Петрова — Остапа Бендера, заявили 15% опрошенных. Они охарактеризовали его как расчетливого (39%), манипулятора (32%) и авантюриста (30%). В тройке лидеров оказался Шерлок Холмс из повестей — Артура Конан Дойла (14%), как умный (54%), справедливый (44%) и расчетливый (22%) .

Также 11% участники опроса сравнили своего начальника с Безумным Шляпником из «Алисы в Стране чудес», дав характеристику — глупый (18%), но находчивый (22%) авантюрист (28%). 10% респондентов сказали, что их руковдитель похож на Большого Брата из антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла — строгий (37%) и несправедливый (29%) манипулятор (34%).

Опрос проведен в сентябре 2021 года. Опрошены более 6000 пользователей сервисов Работа.ру и ЛитРес старше 18 лет из всех регионов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (57%) лучшим в их рабочей жизни начальником считают мужчину, 22% — женщину.

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