Белгород, 7 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Годовалый ребёнок госпитализирован после падения на него шкафа в одном из магазинов в Белгороде. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Камера видеонаблюдения

Установлено, что 3 октября семейная пара с двумя детьми, одному из которых — шесть лет, другому — один год, пришли в мебельный отдел сантехнического магазина. Младший мальчик потянул за ручку стоявшего в торговом зале пенала. Шкаф упал на ребёнка. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. По оценке медиков, здоровью мальчика причинён тяжкий вред.

«Предварительной причиной падения мебельного пенала стали нарушения по фиксации предметов мебели в торговом зале, вместе с тем в ходе расследования будут тщательно проанализированы все возможные версии произошедшего. Пенал признан вещественным доказательством», — уточнили в СК.

Изъяты камеры видеонаблюдения торгового зала, а также документация, касающаяся деятельности магазина.