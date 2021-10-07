Берлин, 7 октября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Высокая цена на газ, которая наблюдается в последние недели на европейском топливном рынке, может указывать на недостаточный объем заказов ЕС на голубое топливо из России. Об этом 6 октября заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщили в пресс-службе правительства ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Немецкий лидер отметила, что эта ситуация должна быть изучена до заседания Совета ЕС в Брюсселе, которое планируется провести 11 октября. Меркель добавила, что указанный вопрос будет повторно поднят в ходе встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября немецкий политолог Александр Рар заявил, чтоборьба ЕС с газопроводом «Северным потоком — 2» ведет европейские страны к поражению и вредит им самим.