Санкт-Петербург, 7 октября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Из-за сбоя на одной из линий розлива пивоварни «Балтика — Санкт-Петербург» в 720 пивных банках оказалась питьевая вода.

(сс) Superedd Пиво

Подмена хмельного напитка питьевой водой произошла 31 августа 2021 года в интервале с 10:45 до 10:50 мск на одной из линий розлива пивоварни «Балтика — Санкт-Петербург». Об этом 7 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе завода.

«Во время запланированной остановки оборудования произошел программный сбой, в результате которого около 300 литров питьевой воды (используемой в пивоварении, абсолютно безопасной и подходящей для потребления), было разлито в банки, предназначенные для сорта «Балтика 7», — рассказал собеседник агентства.

В результате питьевая вода оказалась в 720 банках, поступивших в продажу. Сейчас компания прилагает все усилия, чтобы изъять бракованную партию из продажи и не допустить повторения подобной ситуации в будущем.