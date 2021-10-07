Саратов, 7 октября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 343 новых случая заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 235 пациентов. Об этом 7 октября сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Из числа инфицированных за сутки пневмония диагностирована у 254 пациентов, с признаками ОРВИ — 89 человек. Всего зарегистрировали 91 046 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 82 592 человека.

Вновь наибольшее количество заболевших за минувший день подтвердили в Саратове — 130 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте старше 60 лет — 102 человека, до 20 лет — 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом полностью закрыли дошкольное учреждение в поселке Екатериновка Екатериновского района, в котором числятся 146 воспитанников и четыре сотрудника детсада. В трех школах Аткарского района и одной школе в Екатериновском районе на дистанционное обучение перешли 157 учащихся и 24 педагога.

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