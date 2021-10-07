Вашингтон, , 09:47 — REGNUM Временный компромисс для решения вопроса с потолком американского госдолга удовлетворил демократов в Сенате Конгресса США. Они согласились на предложение лидера республиканцев Митча Макконнелла, сообщает газета The Hill.

Сенат США Beforeitsnews.com

Издание отмечает, что Макконнелл согласился с временным поднятием потолка госдолга на определенную сумму. На два месяца потолок поднимут так, чтобы покрыть текущие расходы.

Демократы 6 октября пошли на этот компромисс с республиканцами. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, уточняет газета, должен скоро объявить о таком решении.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки, комментируя инициативу Макконнелла, заявила журналистам, что в Белом доме её восприняли скептически. Официального предложения не было, а соответствующий пресс-релиз республиканцев им не является.

Читайте также: Демократы возможно отменят «филибастер» для поднятия потолка долга США

А также: Голосование по госдолгу привело к глубокому расколу в Демпартии США