Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Почти половина (44%) сторонников американской Республиканской партии хотят участия экс-президента США Дональда Трампа в президентских выборах в стране в 2024 году. Это следует из данных опроса, обнародованных вечером 6 октября газетой The Hill.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что это исследование было проведено с 13 по 19 сентября вашингтонским исследовательским центром Pew Research Center.

Также в ходе опроса было выяснено, что 67% сторонников республиканцев и симпатизирующие им независимые избиратели высказываются в пользу того, чтобы Трамп «еще в течение многих лет оставался крупным политическим деятелем».

При этом 22% из числа участвовавших в опросе заявили о своей готовности поддержать другого кандидата от американской Республиканской партии на выборах в 2024 году, однако они желают, чтобы он разделял взгляды бывшего главы Белого дома.

Отметим, в ходе прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборах в США их победителем был назван демократ Джо Байден, однако Трамп своего поражения так и не признал, заявив, что демпратия США посредством махинаций с подсчетом голосов избирателей украла у него победу.