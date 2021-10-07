Две передачи Куликова помогли «Миннесоте» победить «Сент-Луис»
Сент-Пол, США, 7 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в предсезонном матче перед стартом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.
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Хоккей
В составе «Миннесоты» шайбы забросили Виктор Раск, Брэндон Дюхейм, Нико Штурм и Адам Бекман. Российский защитник Дмитрий Куликов отдал две результативные передачи.
В составе «Сент-Луиса» точными бросками отметились Маккензи Макикерн, Натан Уокер и Роберт Бортуццо.
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