Сент-Пол, США, 7 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в предсезонном матче перед стартом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

StrategicWebDesign_Net Хоккей

В составе «Миннесоты» шайбы забросили Виктор Раск, Брэндон Дюхейм, Нико Штурм и Адам Бекман. Российский защитник Дмитрий Куликов отдал две результативные передачи.

В составе «Сент-Луиса» точными бросками отметились Маккензи Макикерн, Натан Уокер и Роберт Бортуццо.

Читайте также: Четыре очка Кузнецова и Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Бостон»