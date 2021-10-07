Нур-Султан, , 09:37 — REGNUM Соглашение о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооружённых сил государств СНГ ратифицировано 7 октября верхней палатой парламента Казахстана. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Парламент Казахстана © ИА REGNUM

Предполагается, что подразделения стран, входящих в соглашение, будут взаимодействовать при выполнении задач гуманитарного разминирования. Эти задачи будут решаться по обращению сторон.

В заключении комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Казахстана говорится, что Нур-Султан вступает в соглашение с оговоркой. Казахстанская сторона будет рассматривать вопрос о направлении национального инженерного подразделения на территорию третьего государства, которое не входит в СНГ, в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН.

Кроме того, казахстанский парламент ратифицировал соглашение о совместной системе связи вооружённых сил стран — участниц СНГ. Далее соглашения поступят на подпись главе государства.

Как сообщало ИА REGNUM, подписать соглашение со странами СНГ о создании совместного гуманитарного подразделения по разминированию ранее предложило российское правительство. Президент РФ Владимир Путин одобрил это предложение в ноябре 2019 года, а в декабре 2020 года соглашение было подписано в Москве.

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