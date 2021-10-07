Берлин, 7 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В сети появились патентные изображения нового серийного большого автомобиля компании Smart (принадлежит Daimler и Geely). Изображения появились в базе Европейского бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO).

Smart Smart Concept #1

Стоит отметить, что это самая большая модель Smart. Серийная модель создана на базе Concept 1, который был представлен на автомобильной выставке IAA Mobility в текущем году. Тогда представители Smart сообщили, что серийный автомобиль будет иметь мало отличий от концепта.

Однако некоторые отличия все же есть. Так, у концепта не было дверных ручек и зеркал заднего вида, которые появились у серийной модели.

В задней части бампер получил такие же очертания, что и у концепта. Только выемка для номерного знака несколько отличается. Порт зарядки будет расположен на левой стороне автомобиля.

При этом габариты серийного электрокара не изменились. Длина модели составляет 4,29 м, ширина — 1,91 м, а высота — 1,70 м. Размер колесной базы составляет 2,75 м.

Напомним, в начале сентября компания Cupra представила на автовыставке в Мюнхене концепт-кар под названием Tavascan Extreme E.

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