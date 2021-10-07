Ташкент, , 09:36 — REGNUM Узбекистану не нужен очень крупный государственный аппарат, это требует больших расходов. Об этом заявил министр юстиции страны Русланбек Давлетов, выступая на прошедшей в Ташкенте конференции «Узбекистан: стремительные реформы за пять лет».

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чем больше будет госструктур, тем сложнее будет двигать экономику, тем сложнее работать предпринимателю», — сказал Давлетов, слова которого цитирует Газета.уз.

Издание отмечает, что в 2017—2021 годы в рамках начавшейся административной реформы, направленной на повышение эффективности деятельности госаппарата, упразднены 110 неэффективных межведомственных органов, но при этом созданы 10 новых министерств и ведомств.