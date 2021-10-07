Уфа, 7 октября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Шесть человек пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Башкирии. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что днем 6 октября в Нуримановском районе на четвертом километре автотрассы Сарва — Вознесенский опрокинулся автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

По предварительной информации, автомобиль ехал в направлении деревни Вознесенский и на затяжном спуске при обгоне грузовика опрокинулся в левый кювет.

«В результате аварии пострадал сам водитель, его супруга, мама и трое детей, девочек, десяти, девяти и двух лет. Вся семья госпитализирована», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.