Екатеринбург, 7 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местного жителя осудили за причинение вреда здоровью человека с применением оружия. Приговор вынес Верх-Исетский райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Инцидент произошёл на «Новомосковском рынке» 13 июня 2020 года. По данным следствия, некий Алексей Т. прибыл к потерпевшему для разрешения спора по поводу возврата денег за некачественно отремонтированный телефон. Во время разговора Т. ударил потерпевшего в голову, а затем направил в его сторону травматический пистолет и выстрелил в его сторону 14 раз. В итоге оказалась задета в том числе и область жизненно важных органов.

Т. признал вину частично. Суд назначил ему три года в колонии-поселении и взыскал 200 тыс. рублей морального вреда и 10,7 тыс. рублей на возмещения расходов на лечение. Данный приговор пока не вступил в законную силу.