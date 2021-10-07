Москва, 7 октября 2021, 09:31 — REGNUM Российские военные ученые предложили применять для защиты от потенциальных американских морских десантов авиацию и рой малых ударных беспилотников. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика».
Ученые предложили в качестве ответа использовать рой беспилотников, чтобы нанести удар по десантникам до начала высадки с использованием большого числа БПЛА малого класса.
Также беспилотники смогут сбрасывать радиомаяки на десантные корабли, чтобы «подсветить» цели для самолетов или вертолетов. Авторы считают, что активные встречные действия позволят развернуть силы на берегу и сорвать планы противника.
Как сообщало ИА REGNUM, в смоленском Научно-исследовательском институте современных телекоммуникационных технологий разработали новый военный разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Мерлин-ВР».
Дрон может вести воздушный мониторинг в автоматическом и полуавтоматическом режимах на протяжении десяти часов. Максимальная масса полезной нагрузки БПЛА составляет до 6,5 кг.
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