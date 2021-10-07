Москва, 7 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Российские военные ученые предложили применять для защиты от потенциальных американских морских десантов авиацию и рой малых ударных беспилотников. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика».

Алексей Колчин ИА REGNUM С беспилотником

Ученые предложили в качестве ответа использовать рой беспилотников, чтобы нанести удар по десантникам до начала высадки с использованием большого числа БПЛА малого класса.

«После получения целеуказания с командного пункта они (БПЛА) выходят в заданный район и, используя противопехотные (противотранспортные) мины, боеприпасы малого калибра, поражают живую силу, повреждают вертолеты (самолеты), открыто расположенные на палубах, сковывают нормальную работу боевых расчетов, повреждают антенные системы РЛС противника», — говорится в статье.

Также беспилотники смогут сбрасывать радиомаяки на десантные корабли, чтобы «подсветить» цели для самолетов или вертолетов. Авторы считают, что активные встречные действия позволят развернуть силы на берегу и сорвать планы противника.

Как сообщало ИА REGNUM, в смоленском Научно-исследовательском институте современных телекоммуникационных технологий разработали новый военный разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Мерлин-ВР».

Дрон может вести воздушный мониторинг в автоматическом и полуавтоматическом режимах на протяжении десяти часов. Максимальная масса полезной нагрузки БПЛА составляет до 6,5 кг.

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