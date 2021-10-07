Канберра, , 09:34 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон приветствовал возвращение посла Франции в Канберру после того, как отношения между двумя странами были испорчены, когда Австралия отменила контракт на покупку подводных лодок после заключения оборонного пакта с США и Великобританией. Об этом 7 октября сообщил телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Clrdms

Выступая на пресс-конференции Моррисон заявил, что надеется на дальнейшее развитие отношений между Австралией и Францией.

«Видите, отношения между Австралией и Францией больше, чем один лишь контракт … Дело в том, что у них есть реальное присутствие здесь, в Индо-Тихоокеанском регионе, у них есть давние обязательства, и они работают с Австралией по целому ряду различных вопросов», — подметил премьер-министр страны.

Моррисон подчеркнул, что Австралия в настоящее время имеет контракты на 32 миллиарда долларов с европейскими компаниями, включая французские. Он также отметил, что до сих пор надеется на разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.