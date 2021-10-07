Губаха, Пермский край, 7 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В городе Губахе Пермского края выявлены нарушения предоставления региональной услуги «Социальное такси». Об этом сообщает пресс-луба краевой прокуратуры.

Александр Погожев ИА REGNUM Машина службы социального такси

«Перевозчик осуществлял деятельность по перевозке инвалидов без специального разрешения, что подвергало риску жизнь и здоровье пассажиров», — пояснили в ведомстве.

По итогам прокурорской проверки начальнику территориального управления минсоцразвития Прикамья внесено представление. Оно признано законным и обоснованным. По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона в сентябре 2021 года перевозчик получил разрешение на перевозку пассажиров и багажа на территории региона.