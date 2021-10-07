Якутск, 7 октября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Верховный суд Якутии отказался смягчить приговор экс-руководителю компании «Якутская ярмарка» Михаилу Фёдорову, пытавшемуся дать взятку министру предпринимательства, туризма и торговли Якутии Ирине Высоких. Мужчина отсидит семь лет в колонии строгого режима и заплатит 4 млн рублей штрафа, сообщил 7 октября телеграм-канал газеты «Якутск Вечерний».

Pixabay.com В суде

Читайте также: В Якутии министр заявила о попытке дать ей взятку: коррупционер задержан

Михаил Фёдоров предлагал министру принять 200 тыс. рублей за помощь в заключении госконтрактов, которые могли бы приносить прибыль. Изначально приговор экс-директору компании вынес Якутский городской суд, но защита подсудимого пыталась обжаловать это решение.

Как сообщало ИА REGNUM, с помощи взятки Михаил Фёдоров пытался добиться передачи «Якутской ярмарке» нескольких туристических объектов, которые курирует АО «Центр кластерного развития «Якутия». Директор компании намеревался получать проценты от их деятельности.