Канберра, 7 октября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Жителей штата Квинсленд (северо-восток Австралии) предупреждают, чтобы они соблюдали бдительность при выходе на придомовую территорию, поскольку сейчас в штате наблюдается нашествии сетчатых коричневых змей, которые в этом месяце стали нежелательными посетителями во многих домах. Об этом 7 октября сообщил телеканал Nine News.

Ядовитая змея

В связи с началом весеннего брачного сезона жители Квинсленда все чаще могут встретить на своих задних дворах змей, которые находятся в поисках пары. Отмечается, что укус сетчатой коричневой змеи смертельно опасен для человека.

Несмотря на то, что на долю сетчатых коричневых змей приходится большинство зарегистрированных укусов в Австралии, как правило они не нападают первыми, если их не беспокоить.

«Они будут защищаться, если люди подойдут слишком близко, но, как и любая змея, они попытаются убежать, если у них будет возможность, и поэтому их так трудно поймать», — рассказал в интервью телеканалу змеелов Стюарт Маккензи.