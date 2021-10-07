Новосибирск, 7 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Новосибирске на строительной площадке нового ледового дворца спорта, согласно графику, строители приступили к новому фронту работ — монтажу ферм здания, где будут располагаться билетные кассы. Об этом сообщило региональное правительство.

Правительство Новосибирской области Возведение билетных касс на стройплощадке новой ледовой арены в Новосибирске

Сейчас строители монтируют металлокаркас здания, в ближайшее время приступят к устройству ограждающих конструкций.

«Сегодня строительство ледового дворца ведётся строго по скорректированному в августе графику. Каждое направление находится на ежедневном контроле. Работы ведутся по нескольким фронтам: монтируются металлоконструкции, устраивается профлист на кровле основной арены, на кровлях малых арен профлист уже уложен, начали поставлять алюминиевую ленту для устройства фальцевой кровли. Кроме того, заливаются монолитные гребенки и лестницы, обустраиваются полы и ледовый корт, сейчас ведется активная поставка стеклопакетов, которые сначала будут устанавливаться на малых аренах, затем — на основной. Нам удаётся запускать параллельно работы и по другим направлениям, как и запланировано в «догоночном» графике. Разработана дорожная карта по поэтапному запуску тепла на объект. Все эти мероприятия составлены с учётом ввода ЛДС в намеченные сроки — осенью 2022 года», — прокомментировал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

На сегодняшний день на объекте работает более 500 человек.

Отмечается, что минстрой региона жестко следит за выполнением графика работ. В настоящее время на объекте организован ежедневный мониторинг строительства, проходит еженедельный оперативный штаб под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.