Самара, 7 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Два человека получили не совместимые с жизнью травмы в результате ДТП с участием трех автомобилей на трассе в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Sistak ДТП

По предварительной информации, вечером 6 октября в Красноярском районе на 1053 км автотрассы «М-5 Урал» автомобиль LADA Priora выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Neoplan 516. В результате автобус опрокинулся в кювет, а автомашину LADA Priora откинуло на проезжающий автомобиль ВАЗ.

Отмечается, что в результате этого дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, которые ехали в автомашине LADA Priora. Еще один пассажир этой автомашины в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Также пострадали два пассажира автобуса.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.