Пекин, 7 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Китае решили достать привезенный из Австралии уголь из бондовых складов, несмотря на почти годичный неофициальный запрет на импорт топлива, поскольку нехватка электроэнергии в стране усугубляется. Об этом 7 октября сообщил австралийский канал Nine News.

bycfotografem Уголь

Приблизительно один миллион тонн австралийского угля хранился на таможенных складах вдоль побережья Китая в течение нескольких месяцев и не прошел таможенную проверку после неофициального запрета Пекина в октябре прошлого года. Но торговцы энергоресурсами говорят, что растущий дефицит электроэнергии в Китае заставил Пекин отказаться от политики негласного эмбарго.

«Часть австралийского угля, застрявшего в китайских портах, начала доставаться оттуда в конце прошлого месяца … хотя многие из этих [грузов] уже были отправлены на такие рынки, как Индия», — рассказал телеканалу предприниматель из восточного Китая на условиях анонимности.

Китайские официальные лица пока не предоставили комментариев, подчеркивают журналисты.