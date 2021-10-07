Екатеринбург, 7 октября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Основатель рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин, в конце августа попавший в больницу Екатеринбурга с поражением лёгких и находившийся в коме, рассказал, что его в скором времени выпишут из больницы. Он сообщил об этом 7 октября на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

"Скоро выпишут. Массажист будет нужен, а то я почти ходить не могу», — написал Бурдин.

Отметим, 27 августа стало известно, что Владимир Бурдин находится в реанимации больницы в Екатеринбурге в коме, а 1 сентября он пришёл в сознание и после этого в течение некоторого времени был подключен к аппарату ИВЛ.