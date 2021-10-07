Москва, 7 октября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Новая встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском будет проведена, о ней будет объявлено незадолго до этого события. Об этом 7 октября рассказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью в газете Corriere della Sera.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл и папа Франциск

«Думаю, она (встреча) состоится, но мы о ней не будем объявлять за несколько месяцев. Помните, о встрече в Гаване (первая встреча глав Русской православной и Римско-католической церквей в феврале 2016 года) было объявлено за неделю. Когда мы закончим подготовку ко второй, объявим так же — за неделю», — сказал он.

При этом митрополит Иларион уточнил, что важен не сам факт такой встречи, скорее ее содержание и результаты. Кроме того, он указал на то, что визит папы Римского Франциска в Россию на данный момент «не стоит в повестке дня двусторонних отношений».

«Сейчас нет условий. Не думаю, что должен называть причины, почему сейчас это невозможно. Стороны их знают», — пояснил Иларион, отметив, что это не означает того, что отношения между двумя церквями не развиваются.

«Наоборот, встреча в Гаване прислала им новый импульс», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября стало известно, что в Русской православной церкви 6094 человека из числа клириков и монашествующих переболели COVID-19.