Вяземский, Хабаровский край, 7 октября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Жители села Красицкое Вяземского района Хабаровского края украли семь дорожных знаков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные знаки

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Кражу с автомобильной дороги совершили двое местных жителей 26 лет.

«В полицию сообщили, что на участке автомобильной дороги неизвестные похитили семь дорожных знаков, крепления и стойки к ним. Ущерб составил около 30 тыс. рублей», — пояснили в УМВД.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых. По словам мужчин, дорожные знаки они планировали выбросить, а металлические стойки использовать для хозяйственных нужд. Похищенное они вывезли на садовой тележке и спрятали за пределами села.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии задержали несколько человек по подозрению в хищении более 14,6 млн рублей из здания одного из подразделений следственного управления.