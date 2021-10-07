Москва, 7 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Представители малого и среднего бизнеса с начала 2021 года получили более 1,5 млрд рублей в виде субсидий и грантов. Всего помощь властей получили более 1,5 тыс. компаний, сообщается на портале мэра столицы.

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По словам мэра Сергея Собянина, столичным предпринимателям одобрено еще 500 млн рублей в виде субсидий и грантов. В настоящее время малому и среднему бизнесу в Москве доступно 17 видов субсидий и грантов.

Наибольшее число заявок одобрено предпринимателям, работающим по франшизе. Утверждено 383 заявки на сумму более 366 млн рублей. Подать заявку на субсидии можно на сайте Московского инновационного кластера.

Как сообщало ИА REGNUM, представители малого и среднего бизнеса получили от властей Москвы поддержку в размере 117 млн рублей.

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