Абакан, 7 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 135 новых носителей коронавируса, выздоровели 234 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 октября в республиканском правительстве.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна ИВЛ

С начала 2021 года COVID-19 в республике диагностировали у 22 182 человек. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 4617 жителей Хакасии, контактировавших с заболевшими.

Амбулаторно лечатся 2464 ковид-пациента, в стационарах — 966. К аппаратам ИВЛ подключены 26 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в Хакасии выявили 132 носителя коронавируса, выздоровели 256 человек.