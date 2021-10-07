Вашингтон, 7 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Известные twitch-стримеры Pokimane, xQcOW, HasanAbi и другие прокомментировали утечку информации об их доходах за период с 2019 года по октябрь 2021-го. Об этом 7 октября сообщает портал Comicbook.

Gage Skidmore Twitch

«По крайней мере, люди не могут больше преувеличивать, (и говорить о том — ИА REGNUM), что я «зарабатываю миллионы в месяц на моих зрителях», — заявила Pokimane. Стримерша добавила, что год назад она «ограничила донаты» и теперь «спонсоры, инвестиции и эксклюзивные контракты» могут «поддержать» её.

«Я уж точно не ожидал увидеть все это, когда открыл сегодня Twitter», — написал на своей странице Тимоти Джон Бетар (TimTheTatman). «Не могу дождаться, когда люди снова разозлятся на меня из-за моего количества подписчиков», — пошутил HasanAbi.

Ранее в сеть выложили информацию о доходах многих известных стримеров платформы Twitch, принадлежащей компании Amazon. Первые три позиции списка заняли стримеры CriticalRole, xQcOW и Summit1g, выяснилось, что за обозначенный период они получили доход в размере $9,6 млн, $8,4 млн и $5,8 млн соответственно. В топ-5 также попали Tfue ($5,3 млн) и NICKMERCS ($5 млн). Pokimane заняла лишь 38 строчку, её доход составил $1,52 млн.