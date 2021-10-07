Пермь, 7 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Прокуратура просит в качестве наказания для бывшего главного врача Центра медицинской профилактики пять лет лишения свободы с ограничением свободы на восемь месяцев и лишением права занимать определенные должности на два года. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

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24 сентября судья удалился в совещательную комнату для составления приговора. Дата оглашения вердикта пока не назначена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшая главврач медцентра Марина Д. была задержана в 2019 году. Ее обвинили в крупном хищении денег, выделенных учреждению.