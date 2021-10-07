Ереван, 7 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Правительство Армении ведёт переговоры с горнорудной компанией из России «Геопромайнинг» о строительстве новой атомной электростанции (АЭС)

Иван Шилов ИА REGNUM Пашинян

Руководство российской горнорудной компанией «Геопромайнинг» предложило построить в Армении атомную электростанцию (АЭС) и производство по выплавке чистой меди. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, выступая в парламенте республики.

«Мы получили предложение об инвестиционной программе, обсудили его и констатировали, что оно соответствует интересам Армении, так как включает проект по строительству медеплавильного завода и строительству новой атомной станции», — сказал Пашинян.

Он отметил, что правительство будет активно участвовать в осуществлении этих проектов. Для этого потребуется создать необходимую инфраструктуру: дороги, линии электропередачи, и т. д. Также с инвестором обсуждается изменение схемы налога на добычу металлических руд в Армении.

Стоит отметить, что «Геопромайнинг» ранее приобрела 60% акций крупнейшего промышленного предприятия в Армении — Зангезурского медно-молибденового комбината. После этого компания передала 15% от общего пакета правительству республики.