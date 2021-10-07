Казань, 7 октября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Татарии все чаще регистрируются случаи наезда на диких животных. За 9 месяцев текущего года в республике зафиксировали 109 происшествий, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Знак «Дикие животные»

На региональные дороги стали чаще выходить лоси, кабаны и косули, которые гибнут под колесами. При этом в авариях с животными травмы получают водители. Больше всего инцидентов произошло в Елабужском, Пестречинском, Альметьевском и Чистопольском районах Татарии.

Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и обращать внимание на дорожные знаки, информирующие о возможных местах миграции диких животных. Особое внимание требуется при движении на автотрассах рядом с заповедниками, где наиболее велика вероятность передвижения диких животных.

Как сообщало ИА REGNUM, на автодорогах Татарии за 2020 год с участием диких животных произошли 128 аварий, погибли более 140 особей. Общий ущерб приравнивается к десяткам миллионов рублей. Основными причинами стали возросшие численность животных и транспортный поток, а также улучшение качества дорог.

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