Реж, Свердловская область, 7 октября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Реже Свердловской области водитель осуждён за гибель троих человек в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Под суд попал гражданин 1958 года рождения. Авария произошла 7 февраля. По данным следствия, гражданин, управляя служебным автобусом, обгонял автомобиль. Он неверно выбрал скорость движения, не убедился в безопасности манёвра, не учёл метеооусловий и интенсивности движения и столкнулся со встречным автомобилем. Водитель и два пассажира легковушки погибли.

Суд назначил гражданину четыре года колонии-поселении. Также на два с половиной года он лишён права управления транспортными средствами.