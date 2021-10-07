Канберра, 7 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В работе крупного австралийского банка ANZ произошел сбой, в результате чего клиенты не могли совершать платежи по интернету. Об этом 7 октября сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Компания объявила о проблеме в социальных сетях после в 14:00 по местному времени, но клиенты утверждают, что доступ к онлайн-сервисам был затруднен в течение нескольких часов.

«Нам известно о проблеме, влияющей на возможность совершения платежей Pay ID через интернет-банк и приложение ANZ», — говорится в постах компании на страницах в Twitter и Facebook.

Разочарованные клиенты в комментариях написали о своих трудностях, вызванных отключением системы. Так, например, одна женщина не смогла расплатиться за продукты в магазине, после чего стоявшая рядом в очереди другая покупательница оплатила счет незнакомой женщины.