Чита, 7 октября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 7 октября от коронавируса полностью привиты уже 329 323 человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Ещё 347 498 граждан получил первый компонент вакцины. Таким образом, за последние сутки первый компонент вакцины от инфекции поставили 867 человек, завершили вакцинацию 786 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, сделать прививку можно в 77 стационарных и 15 передвижных пунктах вакцинации.

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