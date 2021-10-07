Москва, 7 октября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении дополнительных участков в границы морского порта Приморск, сообщает 7 октября сайт правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Морской порт

Порт расположен в Выборгском районе Ленинградской области. На новых участках собираются построить универсальный перегрузочный комплекс и необходимую для него инфраструктуру. Комплекс будет принимать и загружать в морские суда уголь, минеральные удобрения, контейнеры, продукцию АПК и другие грузы. Мощность должна составить 35,6 млн тонн в год.

«Решение будет способствовать развитию порта и созданию новых перевалочных мощностей», — пояснили в правительстве.