Эр-Рияд, 7 октября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» направили в сторону международного аэропорта города Абха на юге Саудовкой Аравии заминированный заминированный беспилотный летательный аппарат. Дрон был успешно ликвидирован системами противовоздушной обороны Саудовской Аравии. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на заявление аравийской коалиции.

(сс) Powie Беспилотник

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В результате перехвата несколько сотрудников аэропорта получили легкие ранения, в воздушной гавани упавшими фрагментами беспилотника были выбиты стёкла.

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Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 21 сентября аравийские войска противовоздушной обороны сбили два заминированных беспилотника, запущенных в направлении Саудовской Аравии йеменскими хуситами. Оба были направлены на населённый пункт Хамис-Мушаит, который находится в юго-западной части Саудовской Аравии.