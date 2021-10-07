Вашингтон, , 09:12 — REGNUM На фоне информации о возможной болезни президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана наилучшим вариантом развития событий для США был бы приход к власти в республики проамерикански настроенного националиста, считающего Россию врагом, пишет старший научный сотрудник Объединенного центра Института Центральной Азии и Кавказа Халил Магнус Каравели в статье, вышедшей 5 октября в Foreign Policy.

Ранее, 1 октября, обозреватель Стивен Кук на страницах того же издания указал на то, что президент республики Эрдоган «опасно болен». Свой вывод журналист основывал на анализе видеозаписей, на которых тот выглядел не лучшим образом — не мог без помощи жены подняться по лестнице, шаркал ногами, невнятно говорил во время публичных выступлений. Кроме того, Кук обращал внимание на слухи о том, что у турецкого лидера проблемы с дыханием, памятью, иногда — рвота.

В свою очередь, журналист отметил, что в сложившихся обстоятельствах вполне возможно, что место Эрдогана займет иной «тиран». Среди возможных кандидатов он назвал главу разведки Хакана Фидана, министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, а также министра национальной обороны Хулуси Акара. При этом из этих троих власть окажется с большей вероятностью в руках последнего. Такое развитие событий Кук назвал нежеланным из-за националистической направленности и антизападной позиции турецкого чиновника.

«Кук ошибся насчет Хулуси Акара. Было бы прискорбно, если бы политики США прислушались к его совету и списали Акара как врага Соединенных Штатов. Напротив, если бы Акар стал президентом, он бы стал работать над восстановлением союза Турции с Соединенными Штатами. Что характерно, недавно он предложил Вашингтону положиться на Турцию в проецировании силы от имени Запада на Ближнем Востоке», — подчеркнул Каравели.

Кроме того, продолжил аналитик, Акар не исламист, а консервативный националист — представитель доминирующей силы в турецком военном и государственном истеблишменте. Эта группа, неизменно занимая проамериканские позиции, видела в Советском Союзе — и теперь в России — реальную угрозу Турции, что побудило их искать защиты у США и НАТО во время Холодной войны.

«Политический совет Кука — списать Акара как противника США — контрпродуктивен», — заявил Каравели, отметив, что такое развитие событий могло бы усилить антизападные настроения в вооруженных силах.

Напротив, указывает он, Вашингтону нужно пойти навстречу своим традиционным союзникам в Турции — консервативным националистам типа Акара. В противном случае они потеряют позиции, которые займет «пророссийская фракция».